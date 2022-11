La cage du rond-point percutée et renversée, à Theux

Après le décès de l’artiste, on avait décidé de reproduire le projet du Theutois pour en faire une œuvre métallique durable. Laquelle pourrait résister aux injures du temps, pensait-on. Mais elle a été percutée par un véhicule et démolie.

Un rebondissement supplémentaire pour cette sculpture dont le coût avait été évalué à 20.000 €. La commune avait accepté de débourser la moitié, laissant le soin à l’associatif local de financer le solde. Diverses activités avaient été organisées, avec des résultats divers et un crowdfunding n’avait pas donné grand-chose. Finalement, on avait quand même pu réunir la somme et la cage et ses oiseaux paraissaient avoir trouvé leur pied à terre. Jusqu’à l’accident…