Obelgix et son costume au placard, des Diables en manque de repères, un mondial indécent… Découvrez nos débats dans le «Talk-Mondial 2022» (vidéo)

À quelques heures du coup d’envoi du tournoi, nous avons abordé dans notre « Talk – Mondial 2022 » la thématique notamment avec Frédéric Waseige, auteur d’un livre intitulé « Qatar, la coupe de l’immonde » mais aussi avec Nicolas Dardenne, plus connu sous le nom d’Obelgix. Il a choisi de ne pas se rendre au Qatar et explique les raisons qui l’ont poussé à effectuer ce choix difficile sachant qu’il est aujourd’hui considéré comme le supporter nº1 des Diables rouges.

Sur le plan purement sportif, en compagnie de Frédéric Waseige, Jean-François Remy (chef de Voo Sport) et Frédéric Larsimont (notre chef foot et envoyé spécial au Qatar), nous avons répondu à de nombreuses questions parmi lesquelles :

– N’est-on pas trop sévère ou exigeant avec les Diables ?

– Où en est réellement la Belgique ?

– On est en cruel manque de repères avec une Coupe du monde disputée en plein milieu d’une saison ? A quoi vous attendez-vous ?

– Qui va gagner cette Coupe du monde ?

Durant la Coupe du monde, retrouvez « Le talk – Mondial 2022 » avant et après chaque rencontre de l’équipe nationale belge. Prochain rendez-vous : le mardi 22 novembre avec Luigi Pieroni (ex-Diable rouge et ex-joueur du Standard et d’Anderlecht) en tant qu’invité.