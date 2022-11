Kidnapping de jeunes dans le Carré à Liège: le jugement attendu le 15 décembre

Le parquet avait requis des peines allant de trois à 12 ans de prison contre les sept prévenus âgés de 19 à 32 ans impliqués dans ces faits d’enlèvements. Plusieurs jeunes personnes avaient été la cible d’une bande qui attaquait principalement des personnes isolées dans la rue ou sous l’influence de la boisson.

L’objectif de cette bande était de séquestrer les victimes avant de les dépouiller de leurs objets de valeur. Six enlèvements et deux tentatives avaient eu lieu. Les faits avaient pris fin lors d’une surveillance et l’interpellation des auteurs qui s’apprêtaient à sévir à nouveau.