La réforme notariale devrait entraîner de nombreuses baisses de prix

Pour les achats de logements, les acheteurs bénéficieront d’une réduction à partir du 1er janvier. Cette réduction s’appliquera à tous les financements avec un prêt pour les maisons jusqu’à 850 000 euros inclus. Ceux qui achètent un logement entre 100 000 et 350 000 euros paieront en moyenne 1 000 euros de moins chez le notaire.

Après les ajustements autour de la procédure disciplinaire de la profession (jeudi, la Chambre a accepté la création d’un conseil national de discipline pour les notaires et les huissiers, ndlr), de nombreux autres changements sont également en préparation. La Fédération des notaires déclare que cela « aura un impact financier important sur les plus de 1.000 bureaux de notaires dans notre pays ». Pour parvenir à la baisse de ces coûts, les honoraires des notaires devront baisser également, ce qui inquiète la Fédération des notaires.

Pour les logements dont le prix est compris entre 350 000 et 850 000 euros, le rabais sera encore progressivement réduit. Tout d’abord, il y a la réduction de dix pour cent en moyenne sur les frais de notaire pour l’acte de vente. Ensuite, il y a une réduction de 20 % sur les frais de notaire pour l’acte de crédit. Enfin, il existe un montant fixe pour les frais administratifs que le notaire peut facturer pour les deux actes : 750 euros pour le premier et 550 euros pour le second (la procuration hypothécaire, ndlr).