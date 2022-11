Il enfonce une porte, casse ce qui lui tombe sous la main, menace sa compagne avec un couteau à Marchienne-au-Pont: il ne se souvient de rien, il avait bu

Ce 19 avril 2021 à Marchienne-au-Pont, Bryan, 23 ans, est de sortie. Et manifestement, il boit plus que de raison. Problème, et c’est lui qui le dit, il ne supporte pas l’alcool. Ce soir-là, quand il rentre chez lui, il se laisse déborder, perd tout contrôle de lui-même. Alors qu’il a les clés de son domicile en poche, il s’en prend à la porte d’entrée, qu’il défonce au propre comme au figuré. Une fois à l’intérieur, il casse tout ce qui lui tombe sous la main. Et se saisit d’un couteau de cuisine. Lucie – prénom d’emprunt –, sa compagne, prend peur. Elle se saisit de leur fillette et toutes deux vont se réfugier au grenier. Lucie appelle la police au secours. Elle est manifestement effrayée par le déferlement de violence qui vient de se produire. « Je la comprends. C’est la première fois qu’une histoire pareille nous arrive », déclare Bryan. Ce qu’il en sait, c’est ce qu’on lui a rapporté. Lui se réveille au cachot, le souvenir flou. Voire inexistant.

Une violence sous-jacente...

Pour le ministère public, le grammage d’alcool élevé et la consommation d’un joint explique peut-être les souvenirs évanescents du prévenu, mais pas les actes qu’il a posés. « Il est question d’insultes, de menaces avec un couteau à pain. Tout le monde ne réagit pas comme cela. C’est le signe d’une problématique sous-jacente qui doit être traitée par une prise en charge de la violence conjugale et de la consommation d’alcool et de stupéfiant. Sans quoi, on s’expose au risque de récidive », insiste François Bury. Dans ses réquisitions, il demande donc au tribunal de prononcer une peine de probation autonome. En résumé, elle consiste en l’obligation de respecter des conditions particulières durant une période imposée, comprise entre six mois et deux ans.