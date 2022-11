«Je suis une maman plus angoissée»: l’impact de l’émission «Ça commence aujourd’hui» sur la vie privée de Faustine Bollaert

Elle a arrêté de compter à 4300 rencontres. C’est le nombre de témoignages recueillis dans cette émission phare des après-midi. Dès qu’on zappe dessus, on est scotché par la force de ces parcours de vie et par le ton bienveillant, toujours dans la juste pudeur, jamais dans l’impudique de Faustine Bollaert. Evidemment, on ne présente pas une telle émission sans en sortir indemne. Elle nous a avoué qu’elle se préparait psychologiquement à être cette oreille bienveillante. Et après chaque tournage, elle a besoin d’un sas de décompression. Ce qui la motive et l’attache particulièrement à ce programme est son effet bénéfique sur le public. L’émission connaît un succès incroyable sur les réseaux et cela a attiré à elle la jeune génération. C’est pourquoi elle fait l’objet d’un livre, édité chez Harper Collins, paru en ce mois de novembre.

A cette occasion, elle nous a accordé une interview dans laquelle elle se confie sur comment cette émission continue de la faire évoluer et les répercussions sur sa vie privée. « Je ne suis plus la même qu'il y a dix ans. Ces rencontres ont construit la femme et la maman que je suis. Je suis une maman plus angoissée que les autres parce que je parle plus régulièrement de suicides de jeunes, de harcèlement scolaire, de maladies infantiles. Et en même temps, je suis l'oreille de belles histoires qui me rend plus optimiste sur la nature humaine. Je vois que même du pire, on peut se relever. Cette émission me façonne, elle me sculpte en même temps que mes invités et j'espère que cela fait de moi quelqu'un de meilleur. Ce programme m'a fait grandir et me rend toujours aussi curieuse des autres. »