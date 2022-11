Battus par l’Égypte, les Diables rouges inquiètent avant la Coupe du monde (2-1, vidéos)

La Belgique a été battue par l’Égypte (1-2) dans son seul et unique match de préparation en vue de la Coupe du monde, vendredi sur la pelouse du stade international Jaber Al-Ahmad de Koweït City. Les Diables n’ont pas spécialement rassuré avant de se rendre au Qatar.

La Belgique aurait malgré tout pu – dû ? – bénéficier d’un penalty dès la 4e minute quand Michy Batshuayi, touché par Ahmed Hegazy, est tombé dans la surface. Mais l’arbitre du match, le Koweïtien Ali Shaban, bien qu’appelé par le VAR, a estimé qu’il n’en était rien.

Batshuayi a ensuite touché la transversale (10e) et Arthur Theate a vu sa tentative passer au-dessus de la barre égyptienne (25e).

L’Égypte, dangereuse via Trezeguet (11e, 21e) à deux reprises, a profité d’une erreur technique de Kevin De Bruyne, auteur d’une perte de balle coupable, pour ouvrir le score. Le joueur du FC Nantes Mostafa Mohamed a récupéré le cuir, profité d’un contre favorable avant d’ajuster Thibaut Courtois d’un plat du pied de l’extérieur du rectangle (0-1, 33e). Malgré une dernière volée d’un Yannick Carrasco, le score n’a pas évolué avant la pause.

La Belgique, avec Loïs Openda, Dries Mertens et Youri Tielemans montés au jeu pour Batshuayi, De Bruyne et Hans Vanaken, a été prise à froid à peine le second acte entamé. Lancé en profondeur par Mo Salah, Trezeguet, passé par Anderlecht et Mouscron, n’a laissé aucune chance à Courtois (0-2, 46e).

Carrasco, auteur d’un bon match, a adressé un bon centre au petit rectangle pour Openda, auteur de son 2e but pour sa cinquième apparition avec les Diables (1-2, 76e).

Monté à la 82e, Jérémy Doku a dynamité le jeu sur son flanc gauche mais sans parvenir à trouver la faille dans la défense égyptienne, qui a tenu bon jusqu’au coup de sifflet final.

Dans la foulée du match, les Diables de Roberto Martinez prendront la direction de Doha, où ils atterriront sur le coup de 00h25 avant de regagner leur camp de base, situé à près d’une heure de route au sud de la capitale du Qatar.

La Belgique, troisième du Mondial 2018 en Russie, débutera son parcours dans le groupe F par un duel contre le Canada, mercredi 23 novembre (20h en Belgique). Le Maroc (27/11) et la Croatie (01/12) suivront.

