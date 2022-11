D3 | Matteo Raia retrouve du plaisir après deux opérations à la hanche: «J’ai pensé à arrêter»

On l’avait perdu de vue au Legrand ces derniers mois. Pourtant, Matteo Raia était toujours bien un joueur du RFC Huy. De retour de blessure en janvier, suite à des douleurs aux adducteurs, l’offensif devait écourter prématurément sa saison en février. « J’ai d’abord été voir un spécialiste, au niveau des genoux, qui m’a fait passer des tests approfondis car il pensait que ça pouvait venir des hanches », raconte l’ancien joueur de Solières. « Un scanner a montré que j’avais en fait une malformation du bassin depuis la naissance, c’est pour cela que je souffrais autant des adducteurs. J’ai dû me faire opérer des hanches en deux fois (en avril et en juin), sinon la rééducation aurait été trop lourde. Heureusement, ça s’est super bien passé, j’ai été pris en charge par un médecin spécialisé dans le sport. J’ai dû attendre huit semaines avant de remarcher, je suis passé par de la kiné intensive à raison de deux fois par jour, en plus d’un peu de vélo. »

« Récupérer mon poste de titulaire »

De longues semaines qui auraient pu décourager Matteo Raia quant à la pratique du football. « Avant l’opération, j’ai dit au coach que je voulais arrêter le football mais il m’en a dissuadé. Ma rééducation m’a permis de prendre le temps de souffler et de réfléchir, en reprenant la course fin août l’envie de rejouer est vite revenue. » Après un passage par la case P2 pour commencer à reprendre du rythme, l’ailier a pris des minutes à Durbuy (45) et dernièrement face à Mormont (24) en retrouvant petit à petit des sensations. « Je ne suis évidemment pas encore à 100 %, mais je me sens bien, je n’ai pas non plus arrêté le football des années », sourit-il. « Mon dernier match avec la D3 avant cela ? Oufti, c’était avant la trêve l’année dernière. Je suis enfin de retour et sur la bonne voie, j’ai envie de prouver que je peux récupérer mon poste titulaire, comme c’était le cas en début de saison passé. »

« Pourquoi pas rêver du tour final ? »

D’un point de vue collectif, le joueur de 23 ans est évidemment heureux du beau de saison des Hutois. « Ce serait super de se sauver avant la trêve. Si c’est le cas, pourquoi ne pas viser un peu plus haut par la suite pour rêver du tour final ? » Cela passera par un résultat positif ce samedi soir, à La Calamine. « On jouera sur un grand terrain synthétique face à une équipe qui joue bien au foot, ça peut nous convenir. Je connais bien leur gardien, Amaury Joiris qui était au foot-élite avec moi. Je pense que ce sera un beau duel. »