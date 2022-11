C’est bien entendu le cas également en Belgique, où nous sommes passés de 85 brasseries dans les années 80 à plus de 700 actuellement, et dans notre province avec plus d’une trentaine de brasseries recensées contre quatre fin du siècle précédent. Parallèlement, le nombre de brasseurs amateurs, de passionnés, de connaisseurs et de beer geeks suit la même tendance et beaucoup se rêvent brasseurs. Alors pourquoi ne pas franchir le cap et rejoindre une coopérative brassicole ? En effet cette forme de structure a également le vent en poupe et ce pour deux raisons principales.