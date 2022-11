«The Crown»: à quoi ressemblent les personnages de la saison 5 dans la vraie vie? (photos)

Sans surprise, depuis une semaine, la saison 5 de « The Crown » trône (c’est le cas de le dire) en tête du classement des séries les plus regardées sur Netflix. Et si le scénario, la réalisation et les reconstitutions frôlent à nouveau la perfection, qu’en est-il du casting, entièrement renouvelé ?

Si les acteurs sont tous excellents dans leur interprétation, pour ce qui est du physique, c’est loin d’être toujours convaincant. Pour une Diana confondante de mimétisme et un Mohamed Al-Fayed parfait, on a un prince Charles pour lequel on a bien du mal à trouver une once de ressemblance avec le vrai, et un Jonathan Pryce qui campe un prince Philip qui semble avoir déjà 90 ans alors qu’il n’en a « que » 70 au début de la saison.