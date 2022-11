«Elle ne ressemble plus à rien», «Je refuse de croire que c’est elle»: Madonna se montre sans maquillage et suscite de vives réactions des internautes (vidéo)

L’interprète de « Like A Virgin » a notamment publié une vidéo d’elle sans maquillage, avec le visage placé au plus près de la caméra.

Autant dire que les fans n’ont une nouvelle fois pas compris le concept. « Elle est passée où la Madonna de ma jeunesse ? Celle-ci ne ressemble plus à rien », « Oh my god quand on voit ce qu’elle est devenue, on ne la reconnaît même pas », « C’est vraiment Madonna ? Ou une personne qui se fait passer pour elle ?? Je suis perplexe », « Ce n’est pas elle », « Mais que s’est-il passé ? », « Punaise, je ne l’ai pas reconnue », « Je refuse de croire que c’est elle ».