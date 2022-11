Plus de 77 pays signent un «accord historique» contre les bombardements urbains

Les conflits se déroulant de plus en plus dans les zones urbaines, 90 % des victimes sont aujourd’hui des civils. À titre de comparaison, ce chiffre était de 50 % pendant la Seconde Guerre mondiale et de 15 % il y a un siècle. Avec cet accord, les pays s’engagent à limiter les engins explosifs dans les zones peuplées, à aider les victimes et à réparer les dégâts.

« Le fait que ce nouvel accord international sur les bombardements urbains ait été adopté par plus de 75 États – y compris des pays ayant une présence militaire importante dans le monde, comme les États-Unis – offre un espoir pour l’avenir », a déclaré à IPS Anne Héry, directrice du plaidoyer de l’ONG Handicap International.