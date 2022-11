Journée rétrospective et d’hommage dédiée à la naissance du Père Albert Henckels ce dimanche à Sampont (Arlon)

Père Albert Henckels (1922-1962) était un citoyen de Sampont. Une belle figure d’humanité et de foi issue de chez nous.

Né à Sampont, le 14 novembre 1922, Albert Henckels a donné son nom à une rue du village. Qu’a-t-il bien pu faire d’étonnant pour que l’on souhaite à ce point se souvenir de lui ? Intelligent, Albert Henckels fera de brillantes études : un cursus pour devenir prêtre et une formation universitaire en pédagogie. Il veut devenir missionnaire et partir au loin. La famille religieuse à laquelle il appartient l’enverra au Congo, plus précisément au Katanga.