La Formule 1 investit 2,25 millions d’euros dans une catégorie de course féminine

Elle vise à donner aux jeunes filles de meilleures chances pour une carrière dans le sport automobile de haut niveau. La catégorie reine finance le projet à hauteur de 2,25 millions d’euros, soit 150 000 euros par voiture.

La Formule 1 a annoncé la nouvelle lors du Grand Prix d’Abou Dhabi. La catégorie de course sera baptisée F1 Academy et débutera en 2023 avec un total de 21 courses réparties sur sept week-ends. L’un de ces week-ends coïncidera avec un Grand Prix de Formule 1. Pour l’instant, la F1 Academy se compose de cinq équipes avec trois pilotes chacune, soit un total de 15 voitures. Cette formation servira principalement de tremplin pour accéder aux catégories Formule 2 et Formule 3.

L’argent a jusqu’à présent été un problème dans les tentatives de rendre les courses féminines plus prestigieuses. Les W Series ont annulé les trois dernières courses de cette saison par manque d’argent.

La dernière fois qu’une femme a participé à une course de Formule 1, c’était en 1976 avec l’Italienne Lella Lombardi.