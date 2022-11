Mohamed Dahmane déclaré coupable d’avoir commis le meurtre de Mégane Tamburrini à Droixhe

Deux jours avant ces faits principaux, le 7 mars 2020, Mohamed Dahmane avait été confronté à deux agents de sécurité de la Médiacité de Liège. Il avait frappé l’un d’eux, puis proféré des menaces verbales et par gestes contre ces deux agents. Il a également été déclaré coupable de ces faits ainsi que d’une détention d’arme.

Après trois heures de délibérations, le jury de la cour d’assises de Liège a déclaré vendredi après-midi Mohamed Dahmane (28 ans) coupable d’avoir commis le meurtre de Mégane Tamburrini (22 ans). Il a également été déclaré coupable d’une tentative de meurtre sur un autre squatteur et de menaces envers deux agents de sécurité de la Médiacité de Liège.

Mohamed Dahmane est déclaré coupable d’avoir commis le meurtre de Mégane Tamburrini le 9 mars 2020 à Droixhe (Liège) lorsqu’il lui avait planté un couteau dans la gorge. La jeune femme, une Sérésienne âgée de 22 ans, s’était opposée à sa tentative de viol et avait tenté de prendre la fuite. Mohamed Dahmane lui avait alors porté un coup de couteau mortel.

Quelques heures plus tard, le même jour, Mohamed Dahmane s’était rendu dans un autre squat de la région de Liège. Il avait agressé un autre squatteur et lui avait porté plusieurs coups de couteau dans la gorge. Le jury l’a déclaré coupable d’avoir commis une tentative de meurtre lors de cette scène.

Mégane Tamburrini. - D.R.

Dans la motivation de sa décision, le jury a retenu la version des faits révélée par les témoins de la scène fatale à Mégane Tamburrini et n’ont pas écouté celle, accidentelle, présentée par l’accusé. Le jury a retenu que son geste était intentionnel, sur la base du type d’arme employé et de la localisation du coup de couteau. Mohamed Dahmane a commis ces faits après avoir exigé d’entretenir des relations intimes sous la menace d’un couteau avec Mégane Tamburrini. Celle-ci s’y était opposée et avait tenté de prendre la fuite. Après avoir tenté de l’empêcher de partir, Mohamed Dahmane lui avait planté le couteau dans la gorge.

A la demande du jury, les débats sur la peine auront lieu lundi dès 09h00.