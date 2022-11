Ivre au milieu de la chaussée à Charleroi, un homme hurle et bloque les voitures à l’avenue des Alliés (vidéo)

Le spectacle a au moins eu le mérite de divertir les habitants de ce bout de l’avenue des Alliés, ce jeudi soir à Charleroi. À une heure tardive, des cris ont sorti les habitants de leur quiétude, qui se sont précipités aux fenêtres pour connaître l’origine de tout ce tintouin. Surprise : au milieu de la chaussée, un homme hurlait. De simples cris aux propos incompréhensibles, mais en plus de cela, l’individu interpellait les automobilistes.

Visiblement éméché, il empêchait même les voitures d’avancer, faisant de grands gestes et posant ses mains sur les capots. A priori pas bien méchant, il avait pourtant un comportement dangereux, bien que risible de certains. Surtout quand, en plein baragouin, le gaillard trouve l’idée intelligente de se coucher en plein milieu de la route. S’ils s’arrêtent et se demandent évidemment ce qui se passe, les conducteurs n’en sont pas moins irrités. Certains reculent pour changer de route, d’autres évitent l’individu, d’autres encore n’hésitent pas à monter sur le trottoir pour passer. Sur une vidéo filmée par un voisin, on en voit même certains plus impatients sortir de leur voiture pour saisir l’énergumène et l’écarter à coups de pied jusque sur le trottoir pour avoir le champ libre. L’homme est finalement pris d’un besoin pressant et restera sur le trottoir…