Fada de foot, le Marseillais-Florenvillois, Loïc Richard, a décidé de boycotter la Coupe du monde: «Ils vont jouer sur un cimetière»

Lorsque Me Loïc Richard prend la parole pour défendre un client, c’est un moment où la Provence s’invite dans nos prétoires. L’avocat a toujours vécu dans le Sud : d’abord à Marseille avant de débarquer dans le Sud de la Belgique du côté de Florenville. Le foot, « Un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j’étais petit », explique le pénaliste bien connu de la province de Luxembourg. À quelques heures du début de l’événement le plus attendu de la planète foot, le Florenvillois a décidé d’annoncer son envie de boycotter l’événement. Le Mondial au Qatar, une décision que beaucoup de fans de football n’arrivent pas à comprendre. L’avocat livre une plaidoirie sur le pourquoi il faut boycotter ce Mondial.

« Le football, j’y ai joué petit. Enfant, j’allais au Vélodrome avec mon grand-père pour encourager l’OM. Je suivais aussi les rencontres avec mon papa. On allait au bar du coin qui retransmettait les rencontres de notre équipe. C’est vrai que ce sport est un peu une religion dans la cité phocéenne. Même depuis la Belgique, je suis tous les matches de mon équipe. J’ai toujours été très attaché à mon club. Plus qu’à l’équipe de France par exemple. » Les champions du Monde vont remettre en jeu leur sacre et tenter d’accrocher une troisième étoile. « J’ai un souvenir mitigé du titre de 1998. On était parti en voiture manifester notre joie avec ma famille après le succès contre le Brésil et j’avoue que, à 8 ans, j’aurais préféré le confort de mon lit au concours de klaxon. En 2018, j’étais surtout déçu par l’élimination de la Belgique. J’aurais aimé voir les Diables rouges en finale. »