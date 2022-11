L’Administration Communale de Ham-sur-Heure/Nalinnes a porté plainte: ses catadioptres bleus disparaissent

Ils seront restés deux mois… Depuis la semaine dernière, les services Travaux et Environnement ont remarqué que les catadioptres anti-gibier disposés en bord de routes disparaissaient. « On nous les a volés », indique la Commune qui a d’ailleurs porté plainte auprès de la police locale. « Nous les avions installés pour la sécurité… » Les vols absurdes réduisent à néant la volonté de la Commune de rendre les routes plus sûres tant pour les usagers que pour les animaux.

« Il en manque aux endroits où l’on peut s’arrêter en voiture », nous dit-on à l’administration communale. « À la rue de Jamioulx et la rue de Marcinelle. À la Tailles de Frasnes par contre, ils sont encore tous là, parce qu’il n’est pas possible de s’arrêter au bord de cette route. »