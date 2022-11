Un marché de Noël enchanté au château de Rixensart: plongez au cœur d’une tradition romantique dans une ambiance unique

Du 25 novembre au 18 décembre retrouvez, au château de Rixensart, un marché de Noël dans la plus pure tradition romantique au cœur de ce monument historique exceptionnel. Pour l’occasion, le château se pare de ses plus beaux atours, magnifiant ainsi les cours intérieures illuminées de bougies et de feux de bois au milieu desquelles, des artisans venus d’ici et d’ailleurs vous présenteront leur savoir-faire dans une ambiance unique et chaleureuse.

Au rythme de l’Avent de nombreuses animations vous seront proposées. On fêtera la visite de Saint-Nicolas, la fête de Sainte-Lucie appelée aussi fête de la lumière, la Nativité avec l’accueil et la distribution par les scouts de la Flamme de la Paix allumée à Bethléem.

De nombreuses activités Tout est pensé pour intéresser et ravir un large public. Du plus jeune au plus âgé, chacun profitera pleinement de cette atmosphère chaleureuse et conviviale. De nombreuses activités seront offertes tout au long du marché (concerts, marionnettistes, magiciens, conteurs, etc.) avec des animations donnant la part belle à l’artisanat !

Du 25 novembre au 11 décembre au cœur du marché, assistez également à un spectacle mêlant artistes et vidéo-mapping dans le parc du château. « Mémoire de Forêt », c’est une immersion visuelle et sensorielle au fil de la légende de la forêt et des sources du domaine…