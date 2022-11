Un vide dressing solidaire au profit de la SPA La Louvière

Cet événement se passe dans l’école des Cracs de la chaussée Paul Houtard : « Une école que j’ai fréquentée jusqu’à ma 4e primaire, un endroit couvert, pratique et beau à la fois », commente Amandine Jadoul, la coordinatrice de la SPA La Louvière qui gère l’opération. On y attend pas moins de 55 exposants amateurs ou professionnels qui viendront vendre des vêtements de seconde main : « Pas de vêtements neufs, c’est obligatoire, mais on acceptera aussi les vêtements hommes et enfants ». Au-delà des fringues et des bonnes affaires, le côté girly tient surtout des stands annexes où ces dames pourront se faire poser des faux cils, des ongles, se faire maquiller et recevoir de précieux conseils. « Il ne faudra pas réserver pour accéder aux stands », signale Amandine.

Finances exsangues

Le prix des emplacements de 10 € en amateur et 30 € en professionnel ira dans l’escarcelle de la SPA et de ses pensionnaires. Y compris la recette de la partie restauration. « Les exposants professionnels, d’eux-mêmes, ont aussi opté pour reverser une partie de leurs recettes de ce dimanche », complète la coordinatrice.

Un vide dressing ce dimanche. - News Photo prétexte

« Cela permettra d’aider un peu financièrement la SPA qui en a grand besoin et de sensibiliser sur place les visiteurs à notre cause », déclare Gaëtan Sgualdino, le président de la SPA La Louvière. « Nos factures d’électricité ont triplé, le prix des croquettes a augmenté de 40 %, ceux des médicaments de plus de 15 %, et les frais de personnel explosent ».

Il ajoute : « Si on n’avait pas un peu de réserves financières, on devrait fermer le refuge car on dépense plus que nos recettes. Et les adoptions diminuent, car à cause de la crise les gens hésitent à adopter, mais bien plus viennent abandonner. On est full d’ailleurs, au point que l’on doive mettre les abandons sur liste d’attente, le temps qu’une adoption libère de la place. Même la police patiente avant de saisir et de nous amener un animal, on doit même refuser les urgences. Il faut dire que le politique aide peu les refuges en général. Nous recevons pour notre part 15 cents par habitants, soit près de 12.500 € annuels, ce qui n’est pas énorme. On survit grâce aux dons et aux héritages, mais ils ne sont pas légion, non plus... »