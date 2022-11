Elles risquent jusqu’à huit mois de prison avec sursis pour une tentative de fraude au permis de conduire théorique à Couvin

Des peines de six et huit mois de prison avec sursis ont été requises ce vendredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre de deux femmes poursuivies pour une tentative de fraude au permis de conduire théorique commise le 14 juillet 2022 à Couvin.

«Un phénomène qui prend de l’ampleur»

Mais les policiers de la zone des Arches ont pris ce vol de portefeuille au sérieux et les devoirs d’enquête qu’ils ont effectués ont permis de relever le caractère frauduleux de cette déclaration de vol et par la même occasion la tentative de fraude au permis théorique. «Les gens qui tentent d’obtenir leur permis théorique via d’autres personnes est un phénomène bien réel et qui prend de l’ampleur. Un phénomène par ailleurs dangereux puisqu’il permet à des gens qui ne savent pas conduire de se retrouver sur la route», indique le parquet de Namur.