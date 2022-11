Exportation de matériel nucléaire vers le Royaume-Uni: Gilkinet dénonce une «faute grave» après la diffusion d’informations secret défense

Selon la chaîne d’information, le gouvernement a recalé le 9 novembre un point proposé par la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR) : l’exportation de matériel à utilisation nucléaire, fabriqué en Flandre et destiné à l’armée britannique. Selon LN24, une source anonyme pointe du doigt les écologistes qui se seraient opposés à autoriser cette livraison et met en garde contre les conséquences d’un refus qui pourrait se répercuter sur des commandes passée à la FN, une entreprise wallonne.

Le vice-Premier Ecolo a refusé de commenter l’information car le sujet est classé « secret défense » et entend qu’il soit traité comme tel. Il s’en prend en revanche à l’auteur -inconnu- de la fuite médiatique. « Celui ou celle qui a mis le dossier sur la place publique, qui plus est avec des informations partielles et partiale, est irresponsable. C’est de l’ordre de la faute grave », a-t-il dit à l’agence Belga.