Bar à cocktail, brasserie: le nouveau gros projet d’Aytekin ouvert depuis ce jeudi à Charleroi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Patron du Café de Paris, Aytekin est dans l’horeca depuis 37 ans et a ouvert et tenu une vingtaine d’établissements. « Ce qui arrive est très certainement ma plus grande fierté, ça fait un an que je suis dessus », déclare Aytekin. Un bar à cocktail, c’est, certes, très bien, mais très peu pour en être la plus grande fierté du patron.

Christophe Hennuy

Et de fait, l’annonce du bar cache en fait trois bonnes nouvelles ! En effet, le rez-de-chaussée de près de 500m² abrite le bar à cocktail, mais également une brasserie et une friterie, qui donne du côté de la place Rucloux.