Baptême dangereux: les étudiants acceptent les sanctions de la KU Leuven

En novembre 2021, un baptême estudiantin avait dégénéré. L’un des participants avait dû être transporté à l’hôpital avec un taux d’alcool de 0,514 gramme par litre de sang, a révélé jeudi la KU Leuven.

Les étudiants impliqués avaient déjà fait savoir jeudi qu’ils accepteraient les sanctions qui leur seraient imposées et avaient exprimé leurs regrets. « Nous sommes conscients que nous n’aurions pas dû en arriver là », ont-ils admis. « C’est un échec envers nos membres, nos parents et l’université, et nous le regrettons ».