Coupe du monde 2022 sur la RTBF: la première d’Emilie Ros, la... dernière de Benjamin Deceuninck en studio? (vidéo)

C’est parti pour un mois de folie foot sur la RTBF. Et particulièrement sur Tipik qui diffusera quasiment toutes les rencontres (sauf celles des Diables, le match d’ouverture et la finale, qui seront sur La Une) sur son antenne. Sur place, Vincent Langendries, Hervé Gilbert, Franck Peterkenne, Lancelot Meulewaeter et Quentin Volvert commenteront les rencontres avec Philippe Albert, Cécile de Gernier, Xavier Chen et Alex Teklak. Et pour encadrer le tout, comme depuis 2006, c’est Benjamin Deceuninck qui sera aux commandes du plateau. À ses côtés en studio : Swann Borsellino, Fred Waseige, Marc Wilmots, Khalilou Fadiga, Edward Still, Nordin Jbari et Nicolas Frutos. Mais aussi Émilie Ros, ravie de rejoindre l’équipe. On peut même parler d’une bande et son ton bienveillant. « Je ne les ai jamais vus en vrai », sourit Emilie ! « Jusqu’ici, j’intervenais dans La Tribune en visio. C’est la première fois que je serai en plateau, physiquement avec eux. Mais je sais que tout va très bien se passer car, même en visio jusqu’ici, j’ai toujours ressenti ce feeling et cette complicité avec l’équipe. J’ai hâte ».

Pour découvrir Emilie (qui nous parle de ses envies, du #Meufdefoot qu’elle a créé,..) et Benjamin qui évoque tout le dispositif de la RTBF, voici l’interview vidéo en intégralité :

Avec Christine Schreder (qui proposera « Le monde est foot » sur le coup de 16h20 et « Le mag » à 19h10), et les consultantes internationales Tracy Rodrigo, Sophie Serbini, Sara Menai qui interviendront en duplex, la présence féminine sera donc très importante. « C’est bien de le souligner. Et c’est un point fort de l’offre de la RTBF pour cette compétition », se réjouit Émilie, supportrice du PSG. « Nous avons été sélectionnées pour nos compétences, et non pour notre genre. Cette touche féminine, cela peut aussi ouvrir des portes ».

«TF1 est notre concurrent »

Benjamin abonde dans son sens : « Je donne cours de journalisme sportif. Et c’est vrai que dans l’auditoire, il y a une majorité d’hommes… Si, grâce à notre plateau qui se féminise, cela donne des vocations à notre public féminin, on aura réussi quelque chose ». Après 22h, place à « La Buvette ». Un rendez-vous qui sera en confrontation avec la nouvelle émission « Dans le vestiaire » proposée sur RTL Play (voir ci-contre). Benjamin ne la craint pas… « Je trouve normal que RTL lance un tel programme, c’est quand même l’événement sportif de l’année. C’est donc normal qu’ils veuillent occuper le terrain d’une manière ou d’une autre. Notre concurrent, ce sera davantage TF1. Qui proposera du live et une émission d’après-match comme nous ».

Reste une inconnue : Benjamin va-t-il officier, en plateau, pour la dernière fois… avant de prendre le micro en 2024 en Allemagne ! « Ce Mondial, ce sera le neuvième événement footballistique de rang que je présente en plateau. Pour l’Euro 2024 ? Je ne sais pas encore. J’avoue espérer un jour vivre un Euro et une Coupe du monde sur place. Commenter des matches, c’est ma passion. J’ai 45 ans aujourd’hui… J’espère donc bientôt pouvoir vivre de l’intérieur une compétition. 2024 sera peut-être le bon moment ! ».

Coté radio, David Houdret et Pascal Scime proposeront « Complètement foot » tous les soirs de 19h à 22h.