J’ai parlé à Balou, le dragueur très bavard de l’Amour est dans le pré

Cette semaine j’ai parlé à Balou, un des prétendants vedettes de la saison 2022. L’homme est bavard, c’est vrai mais il a eu 1000 vies. De paracommando à agent communal en passant par les 60 kg qu’il a perdu. Sacré personnage.

La télé peut très vite faire croire que vous êtes zinzin et un peu folklorique alors qu’en réalité vous êtes complexe et attachant. En regardant l’Amour est dans le pré, je me suis demandé qui était vraiment le prétendant de Catty. On a vu Balou bavard, capable de manier la pelleteuse comme personne mais à part ça ? En réalité Balou s’appelle Richard.

J’ai rendez-vous à Ellignies-Saint-Anne près de Beloeil. Richard vit seul dans sa maison chargée de souvenirs, ceux de sa femme par exemple. « L’année 2017 a été très difficile pour moi. J’ai perdu 4 proches dont ma femme. C’est à ce moment-là que je suis passé de 180 à 120 kg ». Ce sera le seul aveu de fragilité de Balou pendant notre conversation, le seul aveu ou presque. L’étincelle du papa qui évoque son fils dans la maison d’à côté en dit long sur le lien qui l’unit au fiston.

Richard c’est une force de la nature. Difficile de l’imaginer paracommando et pourtant il l’a fait. Aujourd’hui il soulève encore des poids de 150 kg même s’il s’économise un peu. L’âge fait son œuvre, même chez les costauds. Si je n’avais pas peur de sa réaction, j’écrirais sans doute que Balou est un bagarreur. « En 1998 j’ai mis le garde du corps de Johnny Hallyday au tapis. Je n’ai peur de rien. J’ai fait 8 ans de full-contact. J’ai été videur aussi et puis dans la famille on fait parfois un peu de combat MMA dans la cage mais je préfère ne pas en parler ».