Tentative d’enlèvement sur T., un jeune garçon de 11 ans, par une camionnette jaune à Mons: la police présente les conclusions de son enquête

La maman du jeune garçon nous confiait alors : « Mon fils n’a pas eu d’autre choix que de se mettre entre deux voitures garées. Les deux occupants de la camionnette ont commencé à l’aborder comme s’ils se connaissaient. Mon fils a senti que la situation n’était pas normale. La camionnette l’avait coincé et il ne pouvait plus continuer à rouler sur la piste cyclable. »

Voici ce qu’il se serait passé, selon les conclusions de l’enquête policière : « Lundi dernier, des personnes de la même famille se rencontrent fortuitement et entament une discussion. L’une est devant son domicile et les autres, un adolescent et son père, sont à l’arrêt, à bord de ladite camionnette. Le jeune élève, passant à ce moment-là, a cru être interpellé par l’une des personnes présentes dans le véhicule alors qu’en réalité, les occupants sont simplement en discussion avec la personne de leur famille. »