Égypte – Belgique: les Diables rouges auraient-ils dû hériter d’un penalty sur cette action en début de match? (vidéo)

Les Diables rouges n’ont pas perdu de temps face à l’Égypte pour se montrer dangereux dans leur dernier match de préparation avant la Coupe du monde. Dès la 5e minute de jeu, Eden Hazard tente de trouver Michy Batshuayi dans le rectangle, mais l’attaquant s’effondre après un contact avec Ahmed Hegazi. Côté belge, on réclame un penalty pour une faute de main… Et pourtant, rien…

de videos

de videos

Alors que Batshuayi est soigné, l’arbitre Ali Mahmoud Shaban est appelé par le VAR pour visionner l’action. Sur les images, on y voit clairement le ballon toucher le bras du défenseur égyptien. Un penalty semble donc évident… mais pas pour l’arbitre, qui rejette les protestations belges. On aurait pu aussi croire à un contact fautif de Hegazi sur Batshuayi, mais là non, l'arbitre n'y voit rien.