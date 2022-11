Brèves: les basketteurs kainois en quête de rachat, les athlètes et les joggeurs de sortie

Basket (R1)

L’ASTE Kain en quête de rachat

Comme tous les quinze jours ou presque, les Kainois retrouveront leurs installations avec l’envie de rattraper leur déconvenue du week-end précédent en déplacement. Ciney, qui ne s’est incliné que de trois points contre Neufchâteau, ne sera pas un oiseau pour le chat cette fois (samedi 20h15).

Même au Vert Lion, l’ASTEK devra batailler ferme pour se détacher et garder l’avance en faisant preuve de constance. « Tout le monde sera fidèle au poste à l’exception de Pierre-Jean Legrand, toujours blessé », explique le coach Mathieu Bocquet. « La semaine a été positive et les joueurs ont beaucoup communiqué pour régler ensemble les problèmes et aller de l’avant.» Le déplacement du week-end suivant, à Esneux, ne sera pas piqué des vers.

D.B.

Athlétisme

Cross à Monceau, jogging à Meslin

Le programme provincial de cross-country conduira les athlètes au Parc de Monceau-Sur-Sambre dans le cadre du cross de l’ACTE (12h).

Le challenge du Hainaut occidental donne rendez-vous le 19 novembre dans le parc de Meslin-l’Evêque-Ghislenghien (Salle la Couturelle) pour l’Athoise, course de 13 kilomètres dont le départ sera donné à 15h00. Le parcours est annoncé vallonné, sur des routes asphaltées. (www.acrho.org).