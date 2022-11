Coupe du Monde: «fan zones», cafés, restos, buvettes et associations de Wapi s’organisent pour diffuser les matches. Et vous, où regarderez-vous les Diables rouges?

Comme cette fan zone « La Main du Diable » qui prendra ses quartiers à Dottignies, dans le jardin de l’épicerie « Sur le Fil », à l’initiative de plusieurs représentants de l’Horeca et en présence de « guests ». Les organisateurs disent pouvoir accueillir un millier de personnes. D’autres grands espaces permettront aux fans de se masser devant un même écran, comme au MIM de Mouscron, ou à Estaimpuis sur le parking de l’agence Abrimmo. Dans le Tournaisis, nous vous avions annoncé les événements programmés chez Air Jump et à la Ferme Castrique (Place d’Hertain), la diffusion des matches chez Imagix, et voilà qu’à Ath, on promet carrément un « fan village » avec « écran géant, food truck et ambiance stade ».

A Mouscron, ce sera le cas du côté du club de tennis du TUM (matches des Diables, écran géant, snack offert), mais aussi de la taproom de la brasserie Vivement Dimanche (ouverture exceptionnelle pour les matches des Belges, et diffusion des matches le samedi).

Cafetier = pas de pass pour s’installer au comptoir

Dans la campagne dottignienne, après un bel été qui a permis de profiter pleinement des superbes espaces extérieurs, l’établissement « Au Bœuf by Greg et Steph » sera au rendez-vous de cette Coupe du Monde hivernale. « Après notre « soirée Beaujolais » de jeudi, nous proposerons les matches des Diables sur nos deux écrans, l’un dans le café et l’autre dans la véranda » annonce Stéphanie Deroef, gérante.

Greg et Stéph auront deux écrans «au Boeuf». - D.R.

« C’est clair qu’un tel événement en hiver, ce sera très particulier, tant au niveau de la météo que pour ce qui est des horaires de match. Mais nous voulons proposer une alternative familiale et conviviale aux fan zones pleines de monde, et nous avons une base de fidèles amateurs de foot qui viennent chez nous lors de chaque grand tournoi. Nous ouvrirons donc le mercredi 23/11, même si c’est notre jour de fermeture, pour l’entrée en lice des Diables. La véranda sera chauffée, même si avec l’ambiance, ce ne sera peut-être pas nécessaire (rires). On a aussi l’habitude de proposer un petit snack aux fans des Belges à la mi-temps. Rayon boisson, si certains veulent changer de la traditionnelle pinte, on songe à avancer un peu la période du vin chaud, pourquoi pas ? Pour le reste, un irish ou une soupe, c’est possible quasiment toute l’année chez nous. »

Les bénéfices à Amnesty !

Au centre de la Cité de la Main, un autre bar frémit lors de chaque match de Kevin De Bruyne et sa bande : l’EstaBar. Un autre Kévin, le gérant des lieux, rappelle que son job de cafetier consiste à proposer ce genre de rendez-vous « sans coût d’entrée à payer, ni de réservation au préalable » tout en se réjouissant de permettre à chacun de discuter des matches ou de la tactique au coin de son comptoir. Croques et hot-dog annoncés. Même son de cloche à la place d’Herseaux, où les patrons du « Provençal » sont clairs : « Pas de fan zone ! Juste un bon moment familial, avec cadeaux offerts à tous. Pas de prévente, ni de pass ! C’est ça, le Provençal ».

Malgré les doutes et menaces de boycott, l’engouement monte à l’approche de cette Coupe du Monde. Et les « footeux » de la région ne sont pas en reste, puisque des clubs y vont aussi de leur retransmission. Ce sera le cas de la RUS Herseautoise, où le rendez-vous est fixé à la buvette lors des matches des Diables et de la France programmés à 17h et 20h.

A Mouscron toujours, l’espace citoyen 2l’Aut’côté, a tenu a apporter des précisions au sujet de la diffusion des matches en ses murs : « Depuis plus de 20 ans, l’Espace Citoyen coorganise la « Marche pour les Droits Humains » qui se déroule le 10 décembre et, bien avant les dernières polémiques (tout à fait justifiées), nous avions décidé de nouer un partenariat encore plus fort avec Amnesty International autour de cet évènement. » Une réflexion sur les droits humains aura lieu avant chaque rencontre, les bénéfices récoltés durant la retransmission des matches de la Belgique seront reversés à l’antenne mouscronnoise d’Amnesty.

Entre rendez-vous de masse et atmosphère de café, le fan de foot aura donc l’embarras du choix en Wallonie picarde, et risque d’être « chouchouté » où qu’il aille ! Come on Belgium !

Voici une liste (non-exhaustive) des principales organisations qui permettront de suivre les Diables et/ou la Coupe du Monde, en dehors des cafés et initiatives privées :

Antoing > Diffusion des matchs des Diables à la MJ.

Ath > Diffusion de tous les matchs des Diables au Hall Diaprint (4€ l’entrée).

Bernissart > Diffusion des matchs des Diables à la buvette du FC Harchies-Bernissart, ainsi qu’à celle de l’A.S Pommeroeul-Ville.

Brunehaut > Diffusion des matchs des Diables à la Cense du maire à Laplaigne.

Celles > Diffusion des matchs des Diables au RCS Escanaffles et du 2e match, le 27 novembre à l’école de Velaines.

Estaimpuis > Diffusion du 1er match des Diables le mercredi 23 au complexe sportif et de tous les matchs des Diables sous chapiteau devant l’agence Abrimmo.

Flobecq > Diffusion des matchs des Diables au centre sportif Jacky Leroy.

Frasnes > Diffusion du match Belgique-Maroc le dimanche 27 au Week-end festif à la maison de village d’Anvaing.

Lessines > Diffusion des matchs des Diables au centre sportif Claudy Criquielion.

Leuze > Diffusion des matchs des Diables à la salle La Nouvelle (Thieulain).

Pecq > Diffusion de la finale lors du marché de Noël