Les Belges ont-ils oublié comment vivre ensemble? «Les crises ont exacerbé les tensions, l’anxiété et les réactions fortes»

Le Belge a le moral dans les chaussettes et l’une des façons qu’il a trouvée pour évacuer ses tensions serait donc la violence. Verbale ou physique, celle-ci est en effet de plus en plus fréquemment rencontrée chez les acteurs de première ligne.

« On est plus régulièrement face à des situations où les gens perdent patience, raccrochent au nez au téléphone, sont même agressifs si on doit repousser un rendez-vous ou qu’on ne peut pas les recevoir quand ils le souhaitaient », note notamment Maud Schmit, coordinatrice au Centre de Planning Familial de Libramont. « On sent que les gens n’ont pas le moral. Les demandes de suivi psychologique n’arrêtent pas. Beaucoup se retrouvent dans des situations financières compliquées et nous demandent des diminutions tarifaires pour leur suivi… Dans les animations dans les écoles, on est aussi de plus en plus confrontés à des histoires « lourdes ». Il n’y a plus de petits dossiers, de « simples » mal-être. On est face à des situations familiales complexes, qui concernent des jeunes et des enfants de tous les âges. Les cas de violences familiales et conjugales sont importants, les cas de harcèlement scolaire aussi. Beaucoup plus qu’avant le covid ».