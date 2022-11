Un premier salon du livre au féminin à Maisières

Un salon pas comme les autres donc, proposé par les Editions « Eveil et vous ». Pas moins de 10 autrices féminines seront présentes (ou représentées) dont 4 autrices venant de Valence (France) mais aussi de Bruxelles…

Elles seront accompagnées par toute une série d’animations : des ateliers créatifs pour tous comme « Ramène ta fraise » ou encore une galerie d’édition d’art, des séances de Tea time (de 16 à 17 h) avec les « Eveil et vous Editions » et des moments de dédicaces et de lecture d’extraits…