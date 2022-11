Les commerçants de Charleroi au diapason: ils sont clairement tous unis pour attirer un maximum de clients dans leurs magasins

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce premier événement, porté par le Bureau du Commerce de Charleroi, n’a en tout cas pas manqué sa cible. Tant par la participation massive des commerçants que par la qualité des intervenants. « On voulait organiser une action qui soit à la fois rassembleuse et fédératrice », déclarait Babette Jandrain en guise de préambule. Et elle l’a été. « Elle a aussi démontré que tout est dans tout », a souligné l’échevine du Commerce.

L’échevine du Commerce Babette Jeandrain et Jean-Luc Callonger, de l’AMCV - P.Schumi

Pour donner l’envie aux chalands de venir faire leurs courses en métropole sambrienne, il faut rendre Charleroi attractive. C’est non seulement l’affaire de tous, mais, ici aussi, l’union fait la force. « Entre 15 et 30.000 personnes fréquentent Rive Gauche chaque jour. Près de 65 % se rendent aussi à Ville 2. Notre objectif est que les clients percolent aussi en direction des autres commerces de Charleroi », précise Fabrizzio Padovan, de Shop in C.