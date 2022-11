Les faibles précipitations n’ont pas amélioré la situation de sécheresse en Wallonie

L’indice sécheresse de l’IRM est actuellement proche de la normale. Selon les prévisions de l’Institut royal météorologique, les précipitations à venir resteront faibles.

Les niveaux des cours d’eau et des barrages-réservoirs sont relativement bas et pourraient remonter à condition que des précipitations surviennent dans les prochaines semaines. Les débits des cours d’eau navigables et non navigables se situent à des niveaux très bas pour la saison, en particulier dans le bassin de l’Escaut et de la Meuse.