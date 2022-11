Un important réseau d’IPTV européen démantelé: les utilisateurs s’exposent à des amendes pouvant atteindre 100.000 euros!

Europol et la police espagnole ont démantelé un vaste trafic européen d’IPTV, ce mercredi 16 novembre. 2.600 chaînes de télévision et plus de 23.000 films et séries étaient proposées par le réseau pirate qui comptait plus de 500.000 utilisateurs. Au total, quatre personnes ont été arrêtées par la police à Malaga, en Andalousie.

Que risquent les consommateurs ? Comme le précise le journal Le Soir, les sanctions s’appliquent la plupart du temps aux intermédiaires d’IPTV et non aux utilisateurs. Ces derniers s’exposent toutefois à un risque. D’abord, à une amende pouvant aller de 500 à… 100.000 euros !