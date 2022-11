Hamza se présente aux urgences pour dire qu’il veut tuer tout le monde tout en criant «Allahu akbar», alerte générale dans tous les hôpitaux à Bruxelles!

Tous les membres de la police locale et fédérale – y compris les CALog (Cadre Administratif et Logistique) – qui travaillent à Bruxelles ont reçu ce vendredi matin une alerte « vigilance » pour leur signaler qu’un certain Hamza âgé de 24 ans venait tout juste de se présenter aux urgences de la clinique Sainte-Anne / Saint-Remi, boulevard Jules Graindor, à Anderlecht, pour proférer des menaces – notamment qu’il allait se représenter pour tuer tout le monde et ainsi mourir – tout en criant « Allahu akbar ».

Selon une source policière, l’intéressé – qui serait originaire de Martelange (province du Luxembourg) – aurait ensuite été repéré et reconnu du côté de la station de métro La Roue, toujours à Anderlecht ce vendredi matin, un peu avant 11 h 30, aussi bien par des membres de la sécurité de la Stib que par des membres de la police locale de Bruxelles Midi, tandis qu’il exhibait une arme blanche et tenait des propos incohérents ; mais il n’a alors pas pu être interpellé…