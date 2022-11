La diva namuroise Lolly Wish proposera son spectacle de Noël au théâtre d’Auvelais

Connue dans toute la province de Namur, Lolly Wish fera le déplacement au théâtre d’Auvelais le dimanche 4 décembre à 16h. La spécialiste du burlesque viendra y présenter son spectacle féerique baptisé « The Lolly Christmas Show ». Elle y mélangera la musique live, les chansons, les artistes de variété et le cabaret burlesque. « La Diva Boudoir Belge, Lolly Wish, vous fera vivre un moment magique et pailleté, sous le thème de Noël », annonce le Crac’s. « Tous les codes du music-hall seront rassemblés pour vous faire rêver et vous divertir. »

En plus de Lolly Wish, les spectateurs auront la chance de voir les Lolly’s Boys, Mara de Nudée, Mamzelle Vivianne, Alekéy Von Wosylius et Marc Angel. Le prix d’entrée est fixé à 20 €. Pour les réservations, appelez le 071/26.03.64 ou rendez-vous sur le site www.cracs.eu.