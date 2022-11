Écaussinnes : les promoteurs immobiliers devront mettre la main à la poche pour leur permis d’urbanisme

A noter que la redevance est due tant pour un octroi que pour un refus de permis. « Cette redevance ne nous incitera donc pas accepter plus de projets immobiliers. L'objectif du collège est de préserver la ruralité et le caractère villageois d'Ecaussinnes. » Et, pour aller jusqu’au bout des choses, une redevance s'appliquera également aux dossiers en infraction afin de dissuader de procéder par la voie du fait accompli.

En fonction du nombre de logement

Concrètement, en fonction du type de certificat d’urbanisme, il s’agira de 25€ par parcelle ou 75€, majoré de 50€ s’il comprend un logement et de 200€ par logement au-dessus de deux. Quant au permis d’urbanisme, les promoteurs devront s’affranchir de 35€ pour les dossiers avec un délai de 30 jours, de 50€ lorsqu’il s’élève à 70 jours et, au-delà de 115 jours et enquête publique, 75€ ; également majoré en fonction du nombre de logements. Enfin, pour les permis de régularisation, il faudra compter le montant d’un permis d’urbanisme plus 200€ par propriété jusqu’à un logement, 500€ par propriété avec deux logements et plus.