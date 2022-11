«J’aurais aimé terminer le travail, mais c’était devenu impossible», explique Eva De Bleeker après sa démission au poste de secrétaire d’État au Budget

La rumeur de sa démission avait enflé dans l’après-midi, rapidement confirmée avant même sa prise de parole par un communiqué du Palais, indiquant que la députée bruxelloise Alexia Bertrand prêtait serment comme nouvelle secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs. Cette dernière, pour prendre la place d’Eva De Bleeker, passe dans les rangs Open Vld, alors qu’elle était cheffe de file MR au Parlement bruxellois. Le président des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez, s’empressant de préciser dans un tweet que l’élue bruxelloise aura… les cartes des deux partis libéraux, francophone et flamand.

La secrétaire d’État avait été sous le feu des critiques cette semaine pour des « erreurs » dans les documents budgétaires qu’elle avait transmis à la Chambre. L’imbroglio avait mené jeudi à une séance de questions délicate pour le Premier ministre, Alexander De Croo, du même parti. Il avait indiqué regretter cette « erreur matérielle » du cabinet de la secrétaire d’État, due à la prise en compte pour 2023 d’une baisse pérennisée de TVA sur l’énergie, sans l’adaptation d’accises censée rendre la mesure neutre budgétairement. La N-VA s’en était donné à cœur joie après avoir constaté l’écart de déficit par rapport à l’accord gouvernemental, un « écart » à plus d’un milliard d’euros.

Sobre, Eva De Bleeker a reconnu vendredi que « le budget suscite toujours débat », ce qui est « une bonne chose » vu l’importance du sujet. Elle a rappelé son intérêt et sa passion pour le portefeuille qui lui avait été confié en octobre 2020, au moment d’intégrer l’équipe De Croo. « Tant pour le Budget que pour la Protection des consommateurs, il y avait du travail sur la planche. Je me suis attaquée aux dossiers sans attendre. Mais j’ai aussi démarré de nouvelles choses », assure-t-elle, évoquant son action contre le phishing, son principe des « spending reviews » et d’un budget accessible aux citoyens.