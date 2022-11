Des affiches intéressantes pour les Centraux de P2

En P2A, Enghien aura tout intérêt à renouer avec le succès en déplacement à Antoing B (15h00), qui le précède au classement avec trois unités de plus. Les protégés de Bernard Lénelle ont besoin de points pour ne pas se mettre à gamberger en voyant les équipes de bas de tableau leur mettre la pression.

En P2B, on sera attentif au derby entre Estinnes et Bracquegnies (14h30) – qui se suivent au classement avec trois unités d’écart en faveur des locaux – car même si les deux équipes sont pour l’instant bien blotties dans le ventre mou du classement, le résultat pourrait orienter la suite de leur saison et voir dans quelle direction il y aura lieu de regarder. Nettement freiné dans son élan la semaine passée à Jemappes (3-0), Neufvilles aura à cœur de se reprendre face à Vacresse. Les hommes de Stéphane Monnier sont toujours en tête au nombre de victoires mais comptent 26 points comme leurs voisins naastois, revenus à leur hauteur le week-end dernier. De leur côté, les hommes de Grégory Gorez recevront Mesvin, un adversaire un peu plus costaud sur papier. Trivières se rendra pour sa part à Havré, la lanterne rouge, alors qu’un peu plus tard (15h00), Houdeng se rendra à Elouges-Dour pour continuer à mettre la pression sur le top 3.

Enfin, on aura également droit à un derby en P2C, Anderlues recevant Morlanwelz à 15h00. À la même heure, Snef, troisième à un point du duo de tête Roselies-Jumet, accueillera Beaumont (avant-dernier). Les autres matches débuteront à 14h30. Chapelle rendra visite à Erpion pendant que Ressaix se déplacera chez le leader roselien.