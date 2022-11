Guerre en Ukraine: B Plus décerne le «Prix du courage politique» au peuple ukrainien

Les lauréats du prix sont toujours choisis par la direction de B Plus, qui se présente comme « un mouvement pluraliste plaidant pour une Belgique moderne, fédérale et solidaire ». Il s’agit, en principe, des personnalités qui, au cours de l’année écoulée, se sont distinguées par leurs attitudes ou leurs positions modérées sur des questions touchant aux relations entre les communautés linguistiques en Belgique.

« L’Ukraine est attaquée parce qu’elle veut être européenne. Parce qu’elle veut être démocratique. Parce qu’elle veut choisir sa propre voie. Parce qu’elle veut vivre sa propre identité. En toute liberté et indépendance. Et en même temps en connexion avec l’Europe », souligne B Plus. « La guerre de la Russie contre l’Ukraine est donc aussi une guerre contre les valeurs que nous défendons tous. Et lorsque les Ukrainiens se défendent, ils se battent non seulement pour la survie de leur propre pays, mais aussi pour le maintien de nos valeurs communes. »