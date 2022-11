La maison d’édition «Les ateliers de l’escargot», basée à Walcourt, lance sa boutique en ligne

Les amateurs de poésie risque d’être ravis. La maison d’édition artisanale « Les ateliers de l’escargot » propose désormais d’acheter ses livrets poétiques en ligne. Basée à Walcourt et créée en février 2018, elle garde toujours le désir profond de mots, d’images et de liberté. « Les artistes du collectif se rassemblent, partagent leurs textes et illustrations », communique la maison d’édition. « Une douce synergie qui donne de jolis livrets poétiques. Imprimés localement, ils sont ensuite reliés à la main. »

À ce jour, une quarantaine de titres ont été publiés. Jusqu’à présent, il était uniquement possible de les acheter en contactant la maison d’édition ou en rencontrant ses membres lors de différents événements. « Après quelques mois de travail, nous avons ouvert notre boutique en ligne. Vous y trouverez l’ensemble de nos livres disponibles à la vente dans l’onglet librairie, sur notre site Web. » Pour cela, une seule adresse : https ://lesateliersdelescargot.be/.