À partir de ce 18 décembre et jusqu’au dimanche 20, le Grand Saint pose ses valises à Wavre, pour trois jours de féerie. Durant tout le week-end, il donne rendez-vous aux enfants, mais aussi aux parents, dans un monde enchanteur, où règne la magie.

Le cirque de Saint-Nicolas

Pour cette douzième édition, l’hôtel de ville de Wavre se transforme, le temps d’un week-end, en un cirque enchanté et féérique. Tout est pensé pour que la magie opère dans les yeux des petits et des grands. « Pas moins de 85 artistes travaillent sur cet événement : des artistes professionnels mais aussi des étudiants de l’IAD, comédiens, musiciens, conteurs, mimes, techniciens du spectacle… Ce soutien au secteur culturel et événementiel nous tient aussi à cœur », se réjouit Françoise Pigeolet, la bourgmestre sortante de Wavre.