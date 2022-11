Clap de fin ce 31 décembre pour le Makro de Lodelinsart et ses travailleurs: des actions possibles la semaine prochaine

Côté syndical, on a appris la nouvelle… via la presse. « Une fois encore, on nous court-circuite. C’est un manque de respect pour les travailleurs », déclare Laurent Daix, délégué SETCa. Le personnel a été avisé vendredi en milieu d’après-midi. Trop tard donc pour réagir… même si l’issue ne faisait plus guère de doute. Les rayons se vidaient depuis plusieurs semaines déjà. Et le mouvement s’est encore accéléré ce mercredi avec l’opération « liquidation totale ».

Ce week-end, les délégations syndicales des 6 magasins devraient se concerter pour décider de la suite à donner aux événements. Des actions ne sont pas exclues la semaine prochaine.