Décès d’Antonin lors d’une soirée à Gedinne: «On veut comprendre», insiste le parquet de Namur, plus d’un an après le drame

Le décès du jeune Beaurinois Antonin Deneffe avait ému bon nombre d’entre nous, en octobre 2021. L’étudiant de 19 ans avait été retrouvé sans vie dans un hangar à Sart-Custinne (Gedinne) suite à une soirée « baptême » organisée avec 300 autres étudiants.

Un peu plus d’un an plus tard, la justice namuroise continue son instruction. Les thèses d’une éventuelle chute, d’une hypothermie ou d’un acte extérieur ont été rapidement écartées par l’autopsie du corps. Les analyses toxicologiques avaient relevé une importante consommation d’alcool.