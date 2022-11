La crèche «la Clairière Enchantée» d’Havré ferme définitivement: l’ONE vient de rendre sa décision!

Plus d’un an après les faits, la crèche a été fermée, d’abord provisoirement. Pour rappel, en septembre dernier, l’ONE a fini par mettre en demeure l’établissement « à cause des divers points observés par les parents mais aussi par des agents de l’ONE qui s’y sont rendus ». Concrètement, cela signifie que la crèche avait l’obligation de régler les problèmes mis en avant.

D’abord la fermeture temporaire

Un mois plus tard, la direction devait être entendue, mais s’est désistée. « On a reçu le jour-même de la convocation une indisponibilité de la part de l’avocat de la crèche. Vu le peu de communication et ce désistement, le comité du Hainaut s’est réuni et a décidé de retirer provisoirement l’autorisation du milieu d’accueil, jusqu’au 18 novembre, jour où la direction devait être entendue ».