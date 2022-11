Axel Witsel après la défaite des Diables rouges face à l’Egypte: «On n’a pas vraiment respecté les consignes du coach» (vidéo)

La Belgique s’est inclinée 2-1 face à l’Égypte ce vendredi dans leur dernier match avant la Coupe du monde au Qatar. Un résultat qui ne rassure pas forcément les supporters, à cinq jours du début de tournoi des Diables contre le Canada. Du côté des joueurs, le premier constat est que la 2e mi-temps était clairement meilleure que la première.

« Ça n’a pas été en simple en première période », a reconnu Axel Witsel à l’issue de la rencontre au micro de la RTBF. « On n’a pas vraiment respecté les consignes du coach, aussi bien sur le plan défensif qu’en possession de balle. Des petits détails qui donnent des occasions à l’adversaire, alors que si on avait respecté le plan… On s’est mis nous-même en difficulté. On n’arrivait pas à faire le pressing, mais on a pu rectifier ça. »

La deuxième période a mal démarré avec un but encaissé très rapidement. « C’est dommage, mais on a bien réagi après », estime Witsel. « À part ce but, l’Égypte n’a pas fait beaucoup plus si ce n’est le tir de Salah. Il faut rester positif, il n’y a pas à s’alarmer. Ça reste un match amical, qu’on voulait quand même gagner donc c’est dommage. Est-ce que notre confiance en prend un coup ? Pas vraiment, même si ça a été mieux de gagner avant la Coupe du monde. »

Le passeur décisif Yannick Carrasco pointe de son côté deux buts encaissés parfaitement évitables. « Le premier c’est une perte de balle stupide, mais ça peut arriver », confie le milieu de terrain. « Sur le second, nous essayons d’aller les chercher plus haut et puis le ballon part dans le dos de la défense. Dans ce genre de match, il faut gagner les deuxièmes ballons pour que l’équipe se sente forte et puisse jouer haut. Ça manquait aussi un peu de duels gagnés. Mais il fallait se remettre en jambes, ça faisait un moment qu’on ne s’était pas retrouvés. Il faudra bien écouter les consignes du sélectionneur avant notre premier match contre le Canada. »