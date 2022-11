Un habitant d’Embourg condamné pour le viol de sa nièce: il lui imposait des actes sexuels et la forçait à envoyer des photos dénudées

Les faits reprochés au prévenu s’étaient déroulés à deux périodes distinctes, en 2015 et en 2018. C’est la mère de la victime qui avait découvert une conversation entre sa fille et le prévenu, l’oncle de la jeune fille. Dans cette conversation, la jeune fille envoyait à son correspondant des photos d’elle en sous-vêtements.

L’enquête avait démontré que les échanges entre le prévenu et sa nièce avaient eu lieu à deux périodes différentes. En 2015, la jeune fille avait 12 ans lorsqu’elle avait été incitée à envoyer des photos dénudées. En 2018, elle était âgée de 15 ans lorsque le prévenu avait reproduit le même genre de demande. Mais il avait aussi rencontré la jeune fille et lui avait imposé des actes sexuels qualifiés de viol et d’attentat à la pudeur.

L’enquête avait aussi démontré que le prévenu était attiré par sa nièce et qu’il lui offrait de la lingerie. Devant le tribunal, il avait reconnu tous ces actes d’atteinte aux mœurs, de caresses et de pénétrations effectués sur la victime mineure d’âge. Il avait affirmé qu’il avait commis les faits dans un but éducatif, afin d’avertir la victime sur les dangers d’Internet.

Le tribunal l’a condamné à une peine de 5 ans de prison avec sursis pour un cinquième.