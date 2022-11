D2 | La température monte avant le derby Binche - URLC: «La rage de vaincre!» (+ SÉLECTIONS)

À quelques jours du derby, la ferveur commence tout doucement à se faire ressentir aux abords du stade Aimé Vachaudez. Les Binchois s’attendent à du monde dans leurs installations ce dimanche (14h30) et le coach espère voir son équipe galvanisée par l’ambiance des grands matches face à La Louvière Centre. « Les derbies ont une saveur différente. Je ne dirais pas comme un match de gala mais ça s’y rapproche », déclare Jean-Louis D’Acchille. « Les gars se sont bien préparés cette semaine et sont conscients que ça ne sera pas de tout repos face à des Louviérois en forme. Ils sont sur une vague positive, là où de notre côté, on a un peu plus de difficulté. »

« L’URLC, un gros potentiel »

Le coach des Lions pointe notamment la solidité défensive des Loups. « C’est une équipe qui a un gros potentiel et qui ne ferait pas tâche en Nationale 1. Ce n’est que mon avis », confie Jean-Louis D’Acchille. « Elle est très solide défensivement et il y a de la qualité dans tous les secteurs. Je pense à Jatta qui a déjà évolué à un plus haut niveau et qui a retrouvé une belle forme. Mais je trouve ça motivant de jouer ces équipes. Ça nous pousse à nous dépasser et à sortir cette rage de vaincre. »

Forcément, on s’attend à ce que cette envie soit également présente dans le camp d’en face. « Un derby est toujours gai à jouer. Il y aura un peu de monde, c’est toujours intéressant », préface le coach louviérois Bernard Gaspard, qui apprécie l’état de forme de ses troupes. « On continue notre petit bonhomme de chemin en essayant de remonter le plus haut possible. Quand on regarde les résultats de la semaine dernière, les équipes de la colonne de droite ont pris plus de points que la colonne de gauche. Cela veut bien dire que nous, comme les autres, ne devons pas rester sur nos acquis et continuer à progresser sur tous les critères. La semaine dernière, après une première mi-temps de qualité face à Jette, on s’est retrouvé en alerte dans le second acte en étant un peu moins maître dans l’aspect collectif du jeu. Il faudra être vigilant sur ce point. »

Luhaka de retour

Au niveau des effectifs, Jean-Louis D’Acchille pourra en tout cas compter sur tous ses hommes puisqu’il n’y a aucun suspendu et aucun nouveau blessé, mis à part ceux de longues dates. Kevin Lespagne, blessé la semaine dernière après un coup reçu au mollet en fin de match à Dison, est de retour dans la sélection. Du côté de l’infirmerie, les nouvelles sont bonnes pour Damien Lahaye. « Il est quasi en fin de guérison. Il devrait être de retour d’ici deux semaines. »

Du côté de La Louvière Centre, Djaïd Kasri sera suspendu pour abus de cartes jaunes. Par contre, le capitaine Christopher Luhaka sera de retour après avoir purgé sa sanction de trois matches.

La sélection de Binche : Vanbelle, Carriero, Brichant, Michez, Diarra, Despontin, George, Frisanco, Sampaoli, Franquin, Louagé, Scohy, Lespagne, Arslan, Ba, Losacco.

La sélection de l’URLC : elle sera établie à l’issue de l’entraînement de ce samedi matin.