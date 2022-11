Cyclisme: nouvelle date pour le Circuit Franco-Belge

Programmée le 2 septembre 2023, la 82e édition du Circuit Franco-Belge doit changer de date en raison d’un calendrier international très complexe. Organisée par le Royal Cazeau Pédale de Templeuve et Golazo Sports, l’épreuve aura lieu le mercredi 21 juin 2023. Ceci la placera la semaine des championnats nationaux. « Cette date permettra d’avoir un plateau de très haut niveau », avance le comité dans un communiqué, « comme pour les éditions précédentes. En 2021, Fabio Jakobsen s’était imposé et en 2022, c’était au tour d’Alexander Kristoff. Et cette date intervient à quelques jours des championnats de France et de Belgique. »

Le Franco-Belge sera donc la dernière course pour les leaders qui iront à la conquête des lauriers nationaux.